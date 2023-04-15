Нидерланды составили прогноз о потоке украинских беженцев в 2023 году

В 2023 году Нидерландам предстоит принять у себя около 47,5 тыс. украинских беженцев. Об этом в пятницу, 14 апреля, статс-секретарь министерства безопасности и юстиции Эрик ван дер Бург уведомил национальный парламент.

«Кабинет министров полагает, что к концу года в Нидерландах будет находиться более 135 тыс. украинских беженцев», — добавил он в своем письме.

За прошедший год королевство представило убежище 88 тыс. граждан Украины, однако российская спецоперация продолжается, а значит, нет оснований полагать, что многие украинцы решат вернуться на родину.

Помимо этого, ожидается рост числа мигрантов из других государств. В общей сложности, по реалистичным оценкам, на территорию Нидерландов прибудет порядка 67 тыс. иностранцев. В пессимистичных прогнозах речь идет о 76 тыс. человек.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Так, уже сейчас возникают трудности с размещением людей и обработкой документов, которые могут усугубиться в ближайшем будущем. По словам голландского премьер-министра Марка Рютте, власти активно занимаются этим вопросом, однако никто не может гарантировать, что беженцам не придется спать на открытом воздухе в ожидании расселения, как это было в 2022 году.

Ранее, 29 марта, организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Эксперты считают, что многим украинцам будет трудно найти работу, обеспечить себя жильем, а травма конфликта, языковые барьеры и финансовые трудности станут серьезными препятствиями для интеграции — как экономической, так и социальной.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.