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Немецкий политолог усомнился в действии соглашения ЕС по мигрантам

Немецкий политолог Рар: соглашение ЕС по мигрантам останется только на бумаге
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Политическое соглашение, которого достигли Совет Евросоюза и Европарламент о реформе миграционной системы сообщества, останется только на бумаге. Таким мнением 20 декабря с «Известиями» поделился немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, на принятии такого соглашения настояла Германия, так как именно она больше всего страдает от наплыва мигрантов.

«Беженцы попадают в Европейский союз: в Италию, Грецию, Испанию и так далее и как можно быстрее отправляется в Германию. И требуют в Германии политического убежища, потому что знают, что в Германии они получают каждый по €300. Колоссальные деньги Германия тратит на это. Мигранты поставлены на тот же уровень, что малоимущие немцы, безработные, что, конечно, безобразие», — заявил Рар.

Политолог объяснил, что в рамках достигнутого соглашения другие страны соглашаются забирать к себе часть мигрантов, а каких-то приезжих на границе отсылать обратно.

«Но, я думаю, что это всё не будет действовать, всё останется только на бумаге. Восточно-европейские страны хоть и подписывают все соглашения, потом на них плюют и никаких мигрантов забирать не будут. Я не верю, что на границе можно будет останавливать этот поток беженцев, потому что останавливать его придется военной силой. Их так много, что только военной силой, а на это Европа не пойдет», — отметил эксперт.

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Ранее в этот день еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон сообщила, что Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли политического соглашения по реформе общей миграционной политики. Комплекс реформ, получивший название Пакт о миграции и предоставлении убежища, еще должен будет пройти формальную процедуру утверждения.

Пакт предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает «справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства «первой линии», сталкивающиеся с наплывом нелегалов.

В июне доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко сообщил «Известиям», что ЕС не может сократить количество мигрантов по ряду причин. Причина первая — слабый прирост белого населения. Вторая причина — белое население стран Европейского союза не готово за малую заработную плату выполнять малоквалифицированную работу.

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