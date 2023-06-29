В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов

Европейский союз не может сократить количество мигрантов по ряду причин. Об этом 29 июня в беседе с «Известиями» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, что открытые границы ЕС и их слабая охрана угрожают существованию объединения. Главной угрозой Моравецкий назвал нелегальную иммиграцию.

«На самом деле избавиться от миграции Европейский союз не может из-за фундаментальных причин. Причина первая — очень слабый прирост белого населения. Вторая причина — белое население стран Европейского союза не готово за малую заработную плату выполнять малоквалифицированную работу», — сказал Фененко.

Политолог объяснил, что, условно говоря, современный европеец скорее пойдет учиться «на какого-нибудь менеджера, психолога», а не «подметать улицы и разгружать ящики».

«Третий момент — в XX веке у большинства стран Европы, как и в России, был ресурс в виде деревни. Пришла урбанизация. И чтобы зацепиться в городе, действительно люди были готовы выполнять малоквалифицированную работу за небольшую плату. Теперь этот ресурс исчерпан. То есть одно дело декоративно провозгласить закрытие границ и принять драконовские законы, а другое дело их реально соблюдать», — сказал он.

9 июня Моравецкий также заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Европейский союз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. Он сказал, что правящая партия «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев из Африки, с Ближнего Востока, а также из арабских, мусульманских стран.

6 июня замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сообщил в беседе с «Известиями», что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.