Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов
Пресс-релизы
В Москве завершилась конференция Adindex City 2023
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Общество
В ГД предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов с юга России
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США

В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов

Политолог Фененко: европейцы не готовы за малую зарплату убирать улицы вместо мигрантов
0
Фото: Global Look Press/Alexander Legky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз не может сократить количество мигрантов по ряду причин. Об этом 29 июня в беседе с «Известиями» сообщил доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, что открытые границы ЕС и их слабая охрана угрожают существованию объединения. Главной угрозой Моравецкий назвал нелегальную иммиграцию.

«На самом деле избавиться от миграции Европейский союз не может из-за фундаментальных причин. Причина первая — очень слабый прирост белого населения. Вторая причина — белое население стран Европейского союза не готово за малую заработную плату выполнять малоквалифицированную работу», — сказал Фененко.

Политолог объяснил, что, условно говоря, современный европеец скорее пойдет учиться «на какого-нибудь менеджера, психолога», а не «подметать улицы и разгружать ящики».

«Третий момент — в XX веке у большинства стран Европы, как и в России, был ресурс в виде деревни. Пришла урбанизация. И чтобы зацепиться в городе, действительно люди были готовы выполнять малоквалифицированную работу за небольшую плату. Теперь этот ресурс исчерпан. То есть одно дело декоративно провозгласить закрытие границ и принять драконовские законы, а другое дело их реально соблюдать», — сказал он.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
Грозит ли Пятой республике собственное BLM-движение

9 июня Моравецкий также заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Европейский союз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. Он сказал, что правящая партия «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев из Африки, с Ближнего Востока, а также из арабских, мусульманских стран.

6 июня замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сообщил в беседе с «Известиями», что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023