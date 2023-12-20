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В Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим при проведении мероприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится частичный масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий, соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в распоряжении.

Уточнятся, что масочный режим будет действовать с 20 декабря до особого распоряжения.

Кроме того, с этого дня руководители организаций при проведении мероприятий также должны будут обеспечить соблюдение температурного режима, регулярное проветривание, дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха. Эти меры будут обязательными до особого распоряжения.

В документе также сообщается, что за последние четыре недели 2023 года (с 20 ноября по 17 декабря) в Санкт-Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 87,1%, заболеваемость COVID-19 — на 62,4%, рост внебольничных пневмоний составил 35,3%.

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15 декабря в НИИ гриппа сообщили, что эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% и более в 36 крупных российских городах. Количество случаев гриппа и ОРВИ в России составляет 108,8 на 10 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель равнялся 98,1. На селекторном совещании 12 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила недельный рост заболеваемости по всей стране в 8,8%.

До этого, 11 декабря, начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева сообщила, что с 4 декабря по 10 декабря 2023 года заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в городе выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей. Как отметила Катаева, 10% выявленных в указанный период случаев COVID-19 приходится на детей, остальные 90% заболевших ― взрослые.

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