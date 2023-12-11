Прокачать антивирус: эффективность нового «Спутник Лайт» достигает 95-97%

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом для защиты от коронавируса штамма «Омикрон» . Препарат успешно прошел клинические исследования. По словам разработчиков, его эффективность составляет 95-97% . Двухкомпонентный и детский варианты также будут обновлены в скором будущем. Эксперты считают, что прививаться следует только пациентам из групп риска , так как COVID-19 превратился в обычную сезонную ОРВИ и для здорового человека он больше не опасен.

Вакцина по-новому

Вакцина «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом для противодействия штамму «Омикрон» успешно прошла клинические испытания и получила регистрационное удостоверение от Минздрава . Эффективность препарата от актуальных сейчас вариантов коронавируса достигает 97%, сообщил «Известиям» директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Испытания «Спутник Лайт» прошли хорошо. Побочных эффектов нет . Не больше, чем было у первой версии этой вакцины. Все один к одному. Все прошло штатно. Эффективность обновленной вакцины от «Омикрона» такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса — 95-97% , — сказал Александр Гинцбург.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалист напомнил, что в ходе проведенных испытаний вакцину проверяли только на иммуногенность и безопасность на животных . На препарат не получали новое регистрационное удостоверение, а вносили изменения в уже существующее, поэтому проведение эпидемиологических исследований на людях не потребовалось .

По словам Александра Гинцбурга, когда обновленная вакцина поступит в поликлиники и аптеки, сказать сложно, так как государство сейчас не закупает ее централизованно, а каждая медицинская организация или регион делает это самостоятельно .

— У меня список из 10-12 адресов, куда мы должны поставить вакцину до Нового года. Это те, кто сам позвонил нам или объявил конкурс, и мы его выиграли и подписали контракты на поставку. Все это мы сможем выполнить своими силами , — сказал Александр Гинцбург.

Еще около 20 заказчиков, ждут поступление вакцины после праздников. Препарат для них центр Гамалеи сможет выпустить за счет своих производственных мощностей . Но если возникнет необходимость в большем количестве доз «Спутника Лайт», то к его выпуску смогут привлечь еще около десятка предприятий, указанных в регистрационном удостоверении.

Как пояснил руководитель научного центра, первым обновили именно препарат «Спутник Лайт», так как для его применения достаточно одного укола и, соответственно, получить защиту пациент может вдовое быстрее, чем при использовании двухкомпонентного «Спутника» . Однако работа по обновлению антигенного состава ведется и для него. Отчет о вакцине должен в скором времени также поступить в Минздрав. Во всю занимаются и актуализацией вакцины для детей 12-17 лет . А препарат для возрастной группы 6-11 лет ждет одобрения Российской академии наук.

Вакцина от насморка

Обновленный «Спутник» сделан на основе XBB 1.5 — того самого «Кракена». Это подвид коронавируса, который сейчас распространен по всему миру, однако он постепенно вытесняется новыми штаммами , рассказал научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Очередная волна заражений началась с конца августа. По его словам, пока провакцинироваться успеет достаточное количество пациентов, пройдет много времени. Речь идет о миллионах людей, а сейчас число доз измеряются максимум сотнями тысяч.

— Я не уверен, что это изменит эпидемическую ситуацию. К тому же появляются новые подвиды коронавируса и пока вакцина дойдет до каждого второго россиянина, она уже утратит свою актуальность. Однако она сделана на основе одного из последних штаммов, перекрестный иммунитет будет выше, чем после первоначального «Спутника» . Старым препаратом прививаться смысла нет, а новым есть. По крайней мере он может смягчить симптомы и последствия COVID-19, — сказал Михаил Болков.

Вакцинироваться обновленным «Спутником» необходимо людям из групп риска, а всем остальным не обязательно , считает главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области. Андрей Продеус. По его словам, COVID-19 стал одной из обычных острых респираторных инфекций , поэтому нужно оценить вакцинацию с точки зрения финансово-экономической эффективности.

— Есть ли необходимость тратить бюджетные деньги на прививку от насморка для здорового человека? А вот для групп риска, людей пожилых, с иммуносупрессией, с иммунодефицитными состояниями это нужно, потому что для них важно даже небольшое увеличение защиты от любой инфекции, в том числе и от коронавирусной , — сказал он.

Скорее всего обновленная вакцина будет оставаться эффективной, как и первый вариант, три-пять лет , полагает специалист. Однако точно это можно сказать только со временем.

Первый вариант вакцины был направлен на конкретные мишени — особые спайковые белки коронавируса . С их помощью иммунитет тренировался бороться с реальной угрозой — вирусом. С появлением новых штаммов в спайковом белке появлялись мутации, которые меняли антигенную структуру вируса и делали его более неуязвимым для иммунитета , пояснила врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. У того же «Омикрона» в спайковом белке обнаружили больше 50 таких мутаций. Поэтому ученые по всему миру стали изменять состав вакцины, чтобы она могла противостоять новым угрозам . Так, Moderna и Pfizer обновляют свои вакцины практически раз в полгода.

— В России вакцину обновили впервые — для этого в состав препарата добавили участки генома новых подвидов вирусов, то есть те самые мутировавшие отрезки, по которым иммунитет сможет узнавать и атаковать нового врага . Это снова позволит сделать вакцинацию эффективной, — сказала Ольга Уланкина.

Антиген на базе «Омикрона» будет способствовать синтезу антител в организме для нейтрализации всех возможных вариантов этого штамма , считает главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков.

— «Спутник Лайт», по крайней мере, не будет допускать развитие средних и тяжелых форм заболевания . Вакцинация рекомендована в первую очередь людям, находящимся в группе риска, — сказал Андрей Поздняков.