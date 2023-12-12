Специалисты рассказали о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Петербурге

По итогам 49-й календарной недели 2023 года, которая длилась в период с 4 декабря по 10 декабря, заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в Санкт-Петербурге выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 11 декабря на пресс-конференции заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

Как отметила Катаева, 10% выявленных в указанный период случаев COVID-19 приходится на детей, остальные 90% заболевших ― взрослые.

Кроме того, на 49-й календарной неделе по клиническим проявлениям коронавирусной инфекции 84% по-прежнему приходится на ОРВИ, 5% ― на бессимптомное течение заболевания.

Вместе с ростом заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге отмечается возросшее число выявленных случаев гриппа и ОРВИ, однако эти показатели, по словам Катаевой, в крайне небольшом процентном соотношении превышают эпидемиологические пороги.

Тем временем в Северной столице наблюдается резкий рост выявленных случая заболевания корью.

«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на детей приходится 56%», ― заявила Катаева.

Начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора подчеркнула, что 53% зафиксированных случаев болезни в Петербурге были завозными.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в городе, главный внештатный детский инфекционист комздрава Санкт-Петербурга Елена Дондурей напомнила о необходимости своевременного лечения и профилактики респираторных вирусных заболеваний.

«Если мы наблюдаем появление новых симптомов или усиление имеющихся, нужно обращаться за медицинской помощью, потому что возможно осложненное развитие респираторной вирусной инфекции: как со стороны ЛОР-органов, так и со стороны нижних дыхательных путей», ― заявила специалист.

6 декабря сообщалось, что в Забайкальском крае 17 школ и пять детских садов переведены на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Частичный карантин действует еще в 44 школах, где закрыты 111 классов. Кроме того, под наблюдением находятся 111 очагов коронавируса в школах и детских садах 19 районов.

Днем ранее сообщалось, что в Омской области врачи официально подтвердили три случая гриппа. Прививки поставили чуть больше 870 тыс. человек, что составляет 73,5% населения.