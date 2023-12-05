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Три случая гриппа официально подтверждены в Омской области

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Роспотребнадзор Омской области опубликовал официальную статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 10 838 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

Три человека заболели гриппом. У двух заболевших выявили грипп А, у одного — грипп В. Об их состоянии информации пока не было.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на санитарные власти уточняет, что прививочная кампания в Омской области пока продолжается. Привиты чуть более 870 тыс. человек, что составляет 73,5% от запланированного. Охват иммунизации против гриппа населения региона — 47,5%.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что за минувшую неделю в Новосибирской области больше 26,4 тыс. человек заболели ОРВИ. За неделю зарегистрировано 26 случаев гриппа. Неделей ранее грипп подхватили 12 человек. По мнению специалистов, резкий рост заболеваемости является ожидаемой тенденцией и повторяется каждый год.

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