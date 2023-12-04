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Заболеваемость ОРВИ выросла почти в два раза в Новосибирской области

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За минувшую неделю в Новосибирской области больше 26,4 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

По мнению специалистов, резкий рост заболеваемости является ожидаемой тенденцией и повторяется каждый год. Вирусолог Сергей Нетесов отмечает, что сейчас речь идет о сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями. Те, кто сделал прививку против гриппа, уже защитились от тяжелых осложнений.

За неделю зарегистрировано 26 случаев гриппа. Неделей ранее грипп подхватили 12 человек.

В Хабаровске из-за роста заболеваемости на карантин закрыли четыре группы в четырех детских садах, а также 11 классов в пяти школах. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 48,5%.

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