Классы в пяти школах закрыли на карантин из-за ОРВИ в Хабаровске

В Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли четыре группы в четырех детских садах и 11 классов в пяти школах.

Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог по сравнению с прошлой неделей на 48,5%. Такие данные сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городское управление социального развития.

Ситуация с заболеваемостью гриппом пока опасений не вызывает, так как фиксируются единичные случаи болезни.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в Хабаровском крае впервые в этом эпидемическом сезоне зарегистрировали случаи гриппа. Тем временем в регионе завершается кампания по вакцинации от гриппа. Уже привито более 561 тыс. человек. План вакцинации удалось выполнить на 98%.