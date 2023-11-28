Реклама
Прямой эфир
Общество
Спецслужбы предотвратили серию терактов в Татарстане
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге и гололедице 28 ноября
Армия
Экипажи Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Общество
Более четверти россиян хотели бы купить себе мотоцикл
Общество
Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили
Армия
В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»
Мир
В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване
Экономика
В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
Экономика
В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России
Мир
Скончался последний из живших в Молдавии участников Сталинградской и Курской битв
Мир
Посол КНР заявил о развитии торгово-экономического сотрудничества РФ и Китая
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью

Случаи гриппа начали регистрировать в Хабаровском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае впервые в этом эпидемическом сезоне зарегистрировали случаи гриппа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, которое осуществляет надзор за ситуацией по заболеваемости.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства, в крае продолжается сезонное распространение острых респираторных инфекций. Но эпидемический порог не превышен. В основном болеют дети до 14 лет. Заболеваемость вызвана циркуляцией широкого спектра вирусов. Случаи вируса гриппа также наблюдаются.

Тем временем в регионе завершается кампания по вакцинации от гриппа. Уже привито более 561 тыс. человек. План вакцинации удалось выполнить на 98%, сказали в ведомстве.

Ранее врачи отмечали, что заболевшие ОРВИ и соблюдавшие постельный режим пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023