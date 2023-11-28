Случаи гриппа начали регистрировать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае впервые в этом эпидемическом сезоне зарегистрировали случаи гриппа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, которое осуществляет надзор за ситуацией по заболеваемости.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства, в крае продолжается сезонное распространение острых респираторных инфекций. Но эпидемический порог не превышен. В основном болеют дети до 14 лет. Заболеваемость вызвана циркуляцией широкого спектра вирусов. Случаи вируса гриппа также наблюдаются.

Тем временем в регионе завершается кампания по вакцинации от гриппа. Уже привито более 561 тыс. человек. План вакцинации удалось выполнить на 98%, сказали в ведомстве.

Ранее врачи отмечали, что заболевшие ОРВИ и соблюдавшие постельный режим пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения.