В Забайкалье 17 школ и пять детских садов перешли на дистант из-за ОРВИ
В Забайкальском крае 17 школ и пять детских садов переведены на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию правительства региона.
Частичный карантин действует еще в 44 школах, где закрыты 111 классов. Кроме того, под наблюдением находятся 111 очагов коронавируса в школах и детских садах 19 районов.
По итогам недели высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в 20 муниципалитетах, еще в 10 муниципалитетах отмечается снижение заболеваемости. Глава регионального управления Роспотребнадзора отмечает, что ситуация по заболеваемости остается «управляемой» и не критической.
Днем ранее сообщалось, что в Омской области врачи официально подтвердили три случая гриппа. Прививки поставили чуть больше 870 тыс. человек, что составляет 73,5% населения.