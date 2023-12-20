Киберспортивную команду Virtus. pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе

Киберспортивную команду Virtus. pro сняли с турнира по игре Rainbow Six Siege, который проходит на Мальте, из-за российских спортсменов в составе. Об этом сообщила пресс-служба Virtus. pro в среду, 20 декабря.

«По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Там добавили, что «достижения и опыт Virtus. pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам», о чем было незамедлительно сообщено разработчику Rainbow Six Siege — компании Ubisoft.

17 декабря сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с российской спортсменкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции. Причиной своего решения украинская спортсменка назвала «геополитическую ситуацию на Украине».

Ранее, в конце октября, игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов. По данным фактам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело.