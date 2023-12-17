Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с Андреевой на турнире во Франции
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с российской спортсменкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции, сообщила 17 декабря газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу соревнований.
21-летняя Костюк в финале заменила хорватку Донну Векич, получившую травму в полуфинале. 16 декабря Андреева в другом полуфинальном матче обыграла Варвару Грачеву, выступающую за Францию с 2023 года. В итоге образовался финал Андреева — Костюк.
Причиной своего решения украинская спортсменка назвала «геополитическую ситуацию на Украине».
В конце октября игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов. По данным фактам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело.
В июле украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию. Когда Смирнова хотела подойти к победившей ее сопернице и пожать руку согласно правилам, Харлан выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, а после покинула дорожку.
Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире.