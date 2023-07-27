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Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию

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Фото: Global Look Press/AFLO/Tadashi Miyamoto
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Украинская спортсменка Ольга Харлан была дисквалифицирована в личном турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

27 июля она должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой, однако поединок не состоялся, и в следующая стадию вышла представительница Болгарии. В следующем раунде она сойдется с азербайджанкой Анной Баштой.

Ранее в этот день Харлан не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка 1/32 финала. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку.

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Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных, вплоть до дисквалификации. Решение судей пока не вынесено.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. В мае глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщал, что FIE не допустила к соревнованиям ведущих спортсменов РФ, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян. До турниров не допущены также чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.

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