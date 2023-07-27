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Украинская саблистка не пожала руку россиянке Смирновой на ЧМ по фехтованию

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Фото: скриншот видео
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Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию. Соревнования проходят 27 июля в Милане.

Схватка завершилась со счетом 15:7 в пользу спортсменки из Украины, что позволило ей выйти в 1/16 финала в женской одиночной сабле, отмечает «Газета.Ru».

После поединка Смирнова захотела подойти к победительнице и пожать ей руку согласно правилам, Харлан выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, после чего покинула дорожку. Таким образом, украинка нарушила регламент соревнований.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных, вплоть до дисквалификации. Решение судей пока не вынесено.

Чемпионат мира в Милане проходит с 22 по 30 июля.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. В мае глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщал, что FIE не допустила к соревнованиям ведущих спортсменов РФ, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян. До турниров не допущены также чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.

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Ранее, 18 апреля, сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок отказалась жать руки россиянкам Анастасии Потаповой и Веронике Кудерметовой после матча на грунтовом турнире категории WTA-500 в Германии. После завершения игры, закончившейся поражением для дуэта украинки и выступавшей с ней латышской спортсменки Елены Остапенко, последняя пожала руки Потаповой и Кудерметовой, а ее напарница протянула руку только судье и сразу направилась к выходу.

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