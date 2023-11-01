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Игроки украинского «Хита» не стали пожимать руку россиянину в матче ЛЧ

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Фото: Ассоциация мини-футбола России
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Игроки киевского мини-футбольного клуба «Хит» отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов. Об этом 31 октября сообщил Telegram-канал Futsal legends.

Игроки «Спортинга», которые шли за Соколовым, в ответ также отказались пожать руки украинским спортсменам в рамках церемонии предматчевого рукопожатия. После матча тренер «Спортинга» Жоао Матуш увел футболистов в раздевалку без рукопожатий соперников, передает портал «Спорт-Экспресс».

По данным фактам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело, пишет Futsal legends.

Матч закончился со счетом 2:2, при этом «Спортинг» занял первое место в группе, «Хит», — второе.

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В июле украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку российской сопернице Анне Смирновой после поединка 1/32 финала на чемпионате мира по фехтованию. Когда Смирнова хотела подойти к победившей ее сопернице и пожать руку согласно правилам, Харлан выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, после чего покинула дорожку. Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке, подчеркнув, что гордится им и сделала бы это еще тысячу раз.

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