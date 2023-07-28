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Украинская саблистка Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке на ЧМ

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Фото: Global Look Press/Paul Kitagaki Jr.
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Украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке после поединка с россиянкой Анной Смирновой. Об этом она рассказала 28 июля газете la Repubblica

«Расстроена, но не из-за того, что я жалею о том, что я сделала. Я никогда об этом не буду жалеть. Я знаю, что Украина сейчас меня очень поддерживает», — сказала она в видеоинтервью.

Харлан подчеркнула, что гордится своим поступком и сделала бы его еще тысячу раз.

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Накануне Харлан не пожала руку Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку.

Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В этот же день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных, вплоть до дисквалификации.

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