Метеоролог рассказал о сроках возвращения зимы в Москву и Санкт-Петербург
Оттепель в Москве и Санкт-Петербурге закончится к ближайшим выходным. Об этом «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В столицу, по его словам, зимняя погода вернется в воскресенье, 24 декабря. А вот в Санкт-Петербург она придет уже в субботу.
«В Северной столице в субботу снег, понижение температуры до –2...–4. В Москве в субботу снег, а уже в воскресенье температура опустится до –2...–4», — рассказал Шувалов.
Прогнозировать погоду на Новый год, по его словам, пока сложно. Шувалов не исключил, что в новогоднюю ночь морозы усилятся до –15...–20. Последний раз Москва встречала праздники с такой погодой в 2003 году, напомнил он.
Однако более вероятно, что вплоть до первых чисел января сохранится около –3...–8 градусов мороза, полагает он.
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Новогодний грязевик: когда в Москву и Петербург вернется зима