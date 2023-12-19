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Пранкер Вован рассказал о розыгрыше премьера Ирландии от имени политика из Африки

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал, что с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром получилось связаться от имени африканского политика. На эту тему 19 декабря он высказался в беседе с «Известиями».

«Мы обзванивали европейских лидеров от имени африканских политиков, эта тема была для них актуальна. Одним из них стал премьер-министр Ирландии», — поделился он.

По словам пранкера, разговор организовывался долго, премьер даже переносил встречу.

Кузнецов подчеркнул, что Ирландия несколько отдалена от «политической истерии», несмотря на то что входит в страны Евросоюза.

Также он рассказал, что главной темой разговора стала проблема беженцев и что Европу беспокоят беженцы не только с Украины, но и с севера Африки.

Однако в Ирландии с населением 5 млн человек находится более 100 тыс. украинских беженцев и этому количеству «некуда дальше расти», как заявил премьер.

Пранкер рассказал, что в разговоре особых неожиданностей не было, и в целом премьер говорил согласно риторике Запада, однако Варадкар сказал, что до сих пор относит Великобританию, США и Францию к колониальным державам.

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Ранее в этот день пранкеры опубликовали видео разговора с ирландским премьером. В ходе диалога премьер-министр признался, что не видит Украину в Евросоюзе. Он отметил, что присоединение к союзу займет много лет, как требуется время на приведение Украины к определенным европейским стандартам. Ирландии для этого понадобилось 15 или 20 лет, рассказал политик. Также он рассказал о желании вернуть Северную Ирландию в Великобритании «в родную гавань».

До этого, 13 декабря российские пранкеры Вован и Лексус от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с писателем Борисом Акуниным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который заявил, что готов помочь Киеву. Позже Столяров рассказал, что Акунин хочет понравиться Украине, чтобы его перестали «шпынять» и приняли. Он хотел бы, чтобы украинские власти ему «протянули руку дружбы».

Также 11 декабря пранкерами был опубликован разговор с писателем Дмитрием Быковым (признан в РФ иноагентом), где он рассказал, что ему обидно за убийство россиян, но к киевскому режиму он претензий не имеет. Также он добавил, что у него нет вопросов и к Израилю на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Писатель поделился, что принял бы украинское гражданство, однако он уже находится в процессе получения американского. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Быков назвал писателя Федора Достоевского «главной бедой XIX века» и обвинил его в «начале русского фашизма».

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