Премьер Ирландии в беседе с пранкерами заявил, что не видит Украину в ЕС

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) рассказал, про миграционный кризис в стране и признался, что не видит перспектив вступления Украины в Евросоюз. Пранкеры опубликовали видео разговора 19 декабря.

Ирландия не собирается становиться гарантом безопасности Украины, и не видит перспективы ее вступления в ЕС в обозримом будущем, заявил Варадкар.

«Эти переговоры, как правило занимают много времени. Любое государство должно соответствует определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы, экономики, прежде чем оно сможет присоединиться. Мы начнем переговоры, но Ирландии потребовалось 15 или 20 лет чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в союз. Аналогичная картина была и с Польшей и странами центральной Европы, поэтому я думаю, что их скорое присоединение маловероятно», — рассказал политик в ответ на вопрос о возможном начале переговоров ЕС и Украины по поводу вступления в союз.

По словам Варадкара, он не хочет, чтобы ситуация между Россией и Украиной превратилась в очередной «замороженный конфликт».

«Обе стороны думают, что могут победить. Мне бы очень не хотелось видеть еще один замороженный конфликт», — заявил политик.



Премьер-министр также сообщил о своем желании отделить от Великобритании Северную Ирландию и вернуть ее в «родную гавань». При этом в ответ на вопрос, почему непризнанное Косово и Северная Ирландия имеют право на самоопределение, а Крым — нет, глава Ирландии не привел весомых аргументов.



В то же время Варадкар уверен, что Россия оккупировала части трех стран — Молдавии, Грузии и Украины. По словам политика, Великобритания, Франция и Америка были и остаются колониальными державами, но «злом зла не поправишь», поэтому если какие-то империи делали что-то неправильное, это не значит, что «(президент РФ Владимир) Путин или Россия могут совершать неправильные поступки».



Варадкар считает, что РФ нужно останавливать любыми способами и высказался против разблокировки российских банков в обмен на зерно.



Варадкар также пожаловался, что Ирландия переживает из-за Украины самый большой миграционный кризис за всю свою историю. Он рассказал, что в стране уже около 100 тыс. украинских беженцев, а один из них живет у него дома.

13 декабря Вован и Лексус от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с писателем Борисом Акуниным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) , который заявил, что готов помочь Киеву. Кроме того, пранкеры 11 декабря опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), который сказал, что ему обидно за убийство русских, однако у него нет претензий к киевскому режиму. Он также уточнил, что не имеет претензий к Израилю в конфликте в секторе Газа и рассказал, что был бы готов принять украинское гражданство, но сейчас находится в процессе получения американского.

После публикации этих видео издательство АСТ приостановило выпуск книг Акунина и Быкова. Кроме того, в пресс-службе объединенной розничной сети книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» также сообщили о приостановке продажи работ авторов.