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Санду обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. Об этом она сообщила 19 декабря в интервью телеканалу PRO-TV.

«Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне. Будут использоваться люди, которые здесь находятся, может измениться тактика», — предположила глава государства.

Она отметила, что власти Молдавии должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.

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Ранее, 19 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям», что утверждение Санду о вмешательстве РФ в прошедшие в республике выборы слышать смешно. Учитывая то, что сама президент Молдавии имеет румынское гражданство и проводит чужеродные интересы в своей стране, указала Захарова.

В этот же день немецкий журнал Der Spiegel написал о том, что проевропейское правительство Молдавии в Кишиневе обвинило Россию в использовании около $5 млн для влияния на выборы. В частности, Санду утверждала, что РФ платила «преступным группировкам» за покупку голосов.

В Молдавии в ноябре проходили выборы в местные органы власти. Отмечалось, что они имеют важное значение, так как предшествуют президентским, которые состоятся в 2024 году, и считаются барометром политических настроений в стране.

6 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны сообщили, что после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. Тогда же Захарова отметила, что граждане страны дали честную оценку действующему в государстве тупиковому курсу, который проводит правящая партия.

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