В Молдавии правящая партия проигрывает оппозиции на местных выборах

После подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По данным ЦИК, в большей части городов и районных советов лидируют кандидаты Партии социалистов, которую возглавляет бывший президент Игорь Додон, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований, передает ТАСС.

Кандидаты ПДС проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов. В Кишиневе после обработки протоколов с 238 из 305 участков лидирует действующий мэр столицы Ион Чебан.

Во втором по величине городе Бельцы будет проведен второй тур, в который прошли кандидат «Нашей партии» Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова, набравшие 24% и 23% соответственно.

Явка составила 41,4%, что сопоставимо с показателем в 41,7% выборов 2019 года, сообщила на итоговом брифинге председатель ЦИК Анжела Караман. В восьми селах не был преодолен избирательный порог, там проведут повторные выборы.

31 октября Центризбирком Молдавии без указания причин отказал в аккредитации ряду наблюдателей РФ в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Отмечалось, что руководство страны наращивает количество политизированных авантюр с антироссийской подоплекой в преддверии выборов в стране.

26 сентября президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения европейских ценностей. Она отметила, что граждане Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.