Оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева

Укрепление оппозиционных сил по итогам выборов в Молдавии произошло вопреки репрессиям Кишинева. Об этом во вторник, 7 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Причем произошло это (усиление оппозиции. — Ред.) вопреки развернутой нынешним молдавским режимом беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ, прямому шантажу избирателей, дискриминации кандидатов по языковому признаку и даже прямому запрету деятельности конкурентов», — передает ее слова пресс-служба МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что даже Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло оставить без внимание происходящее. Кроме того, граждане Молдавии дали честную оценку действующему в стране тупиковому курсу, который проводит правящая партия, добавила официальный представитель МИДа.

Она также выразила надежду, что руководство страны примет во внимание происходящее и будет учитывать интересы своего народа в проводимой политике.

Ранее, 6 ноября, после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. По данным ЦИК, в большей части городов и районных советов лидируют кандидаты Партии социалистов, которую возглавляет бывший президент Игорь Додон, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.