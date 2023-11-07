Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии назвали будущие отношения со Словакией «прекрасным периодом»
Мир
Bloomberg узнало о росте капитала Трампа на $500 млн за два года
Мир
Оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева
Мир
Канада приостановит участие в ДОВСЕ с 7 февраля 2024 года
Мир
«Хезболла» пригрозила последствиями при росте числа атак Израиля
Мир
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
Армия
Шойгу обсудил с коллегой из Буркина-Фасо партнерство в сфере обороны
Общество
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Мир
NYT узнала о беспокойстве Байдена из-за бесполезности ATACMS для Киева
Мир
Киев исключил Mondi из списка «спонсоров войны» после продажи бизнеса в РФ
Политика
В МИД РФ назвали аргумент в пользу утраты ОБСЕ смысла существования
Мир
Власти Херсона заявили о повреждении складов после обстрелов
Мир
WSJ узнала о письме шефа Пентагона к конгрессу по помощи Украине

Оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева

Захарова: оппозиция укрепилась в ходе выборов в Молдавии вопреки репрессиям Кишинева
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Укрепление оппозиционных сил по итогам выборов в Молдавии произошло вопреки репрессиям Кишинева. Об этом во вторник, 7 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Причем произошло это (усиление оппозиции. — Ред.) вопреки развернутой нынешним молдавским режимом беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ, прямому шантажу избирателей, дискриминации кандидатов по языковому признаку и даже прямому запрету деятельности конкурентов», — передает ее слова пресс-служба МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что даже Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло оставить без внимание происходящее. Кроме того, граждане Молдавии дали честную оценку действующему в стране тупиковому курсу, который проводит правящая партия, добавила официальный представитель МИДа.

Она также выразила надежду, что руководство страны примет во внимание происходящее и будет учитывать интересы своего народа в проводимой политике.

Замечающий сосед: как Кишинев копирует политику Украины
И к чему приведут действия Молдавии по разрыву отношений с Россией

Ранее, 6 ноября, после подсчета 90% голосов на местных выборах в Молдавии правящая Партия действия и солидарности (ПДС) уступила оппозиции. По данным ЦИК, в большей части городов и районных советов лидируют кандидаты Партии социалистов, которую возглавляет бывший президент Игорь Додон, а также представители «Нашей партии» и других оппозиционных формирований.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023