Путин присвоил наименование «гвардейская» 41-й общевойсковой армии

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 41-й общевойсковой Краснознаменной армии. Об этом говорится 18 декабря в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что почетное наименование получено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Также почетное наименование «гвардейская» присвоено 100-й отдельной бригаде разведки, 49-й зенитной ракетной бригаде и 177-му отдельному полку морской пехоты.

Все указы вступили в силу с момента подписания.

Ранее, 8 ноября, Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 16-й отдельной Хинганской, 35-й Таллинской ордена Красной Звезды и 297-й зенитно-ракетной бригадам.

Ранее в этот день президент присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Три офицера получили звания генерал-лейтенанта и еще 11 — генерал-майора.