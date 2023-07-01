Дорогой доблести и славы: как в России появился орден Андрея Первозванного

Лето 1998 года складывалось для нашей страны тяжело. Россия погружалась в глубокий экономический кризис, который затрагивал судьбы миллионов людей. Общество теряло патриотические ориентиры, почти исчезло доверие к президенту и другим органам власти. Общество устало от «шоковой терапии», от саморекламы политиков, от бесконечных витков обнищания. В этой ситуации восстановление памяти о великих временах было особенно важным. И 1 июля 1998 года в список государственных наград вернулся высший орден Российской империи — Андрея Первозванного. «Известия» вспоминают, как это было.

Возрожденная награда

Указ президента России Бориса Ельцина был лаконичен: «Отдавая дань уважения трехвековой истории ордена Святого апостола Андрея Первозванного — высшей государственной награды России и в целях совершенствования системы государственных наград Российской Федерации, постановляю: «Восстановить орден Святого апостола Андрея Первозванного».

Для многих это решение стало неожиданным. Считалось, что высшей наградой России надолго останется орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени, вершина новой российской геральдики, которая складывалась после распада СССР и упразднения советских регалий. Но на государственном уровне уже не первый год обсуждалась идея восстановление дореволюционной наградной системы. И решение о возрождении первого российского ордена Борис Ельцин принял уже давно.

Фото: РИА Новости/Свердлов Звезда, цепь и знак ордена Св. апостола Андрея Первозванного из собрания Государственного исторического музея в Москве

Эскизы ордена еще в 1997 году создал сотрудник Государственной герольдии, народный художник России Евгений Ухналев. Вариант не уступал классическому дореволюционному, хотя и не вполне его повторял. Прежний орден включал в себя герб Российской империи, на нынешнем изображен современный герб России. Императорский орден покрывали черной эмалью, нынешний выдержан в бело-сине-красных тонах. Короны, которые увенчивают главы орлов, прежде, как правило, оформляли красным цветом, в наше время они золотые. Несколько изменились очертания крыльев орла.

Но в главном орденские знаки остались неизменными. Как и в старые времена, орден Святого апостола Андрея Первозванного можно назвать уникальным произведением ювелирного искусства. По-прежнему в торжественных случаях орден следует носить на цепи с вензелями Петра Великого, а военным вручаются знак и звезда с мечами. На концах креста поблескивают золотые буквы S, A, P, R (Sanctus Andreas Patronus Russiae — Святой Андрей Покровитель России). Первые орденские знаки в 1998 году создавались на петербургском Монетном дворе. С 2000 года эта почетная миссия возложена на Федеральное государственное унитарное предприятие Центр «Русские ремесла», расположенное в древнем Ярославле. Создание орденских знаков требует тонкой ручной работы с тщательной проработкой деталей, и никто не выполняет ее лучше ярославских мастеров-ювелиров.

Судьба первого награждения вызвала немало кулуарных дискуссий. Требовалось найти бесспорную кандидатуру, человека, чьи заслуги перед Россией неоспоримы, а общественная репутация безупречна. На последнем этапе обсуждали троих достойнейших — всемирно известного виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, героя России, генерала Анатолий Романова, тяжело раненного во время контртеррористической операции в Чечне, и филолога Дмитрий Лихачева, старейшину российской науки, который для многих стал олицетворением лучших традиций русской интеллигенции.

В итоге 30 сентября 1998 года первым кавалером восстановленного ордена стал историк древнерусской литературы, академик Дмитрий Лихачев — «За выдающийся вклад в развитие отечественной культуры». Многое переплелось в его судьбе — и незаконный арест еще в аспирантские времена, и блокада Ленинграда, и первые книги, вышедшие в свет в годы Великой Отечественной, и слава блистательного толкователя «Слова о полку Игореве».

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов Президент РФ Борис Ельцин (слева) и академик Дмитрий Лихачев (справа) после церемонии награждения его орденом Андрея Первозванного

«Это для меня громадная честь. Я отношусь к этому с гордостью, но одновременно немного смущен, что попал в число награжденных этим орденом. Ведь это был первый орден Российской империи», — так прокомментировал награждение Дмитрий Сергеевич.

Среди других первых андреевских кавалеров новой России — оружейник Михаил Калашников, патриарх Московский и всея Руси Алексий. Первым иностранным кавалером высшего российского ордена стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — и в этом прослеживалась традиция, заложенная еще Петром Великим, который нередко награждал Андреевским крестом видных зарубежных политиков, вельмож и дипломатов, в которых видел партнеров России.

11 декабря 1998 года вышел указ о награждении орденом Андрея Первозванного писателя Александра Солженицына, отмечавшего 80-летний юбилей. Но в тот же день нобелевский лауреат отказался от ордена, так объяснив свое решение: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу». Он так и не принял награду, которая до сих пор хранится в Орденской кладовой.

Но времена менялись. «Владимиру Путину досталась по наследству страна разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное — заметим, постепенное, медленное, — восстановление ее», — писал уже в новом столетии автор «Одного дня Ивана Денисовича». В 2007 году Александр Солженицын получил и принял Государственную премию России.

«Для ободрения к геройским добродетелям»

Идея создания высшей государственной награды по европейскому образцу, скорее всего, пришла Петру после победного второго Азовского похода. В записях приходно-расходных книг Великого посольства, относящихся к концу 1697 года, упомянуто об изготовлении «кавалерского золотого креста» для «полномочного посла» Федора Головина. До этого в нашей стране орденами не награждали. Отличившимся боярам и воеводам цари Московские жаловали шубы, драгоценные кубки, ковши и сабли. Петру эта традиция казалось архаичной, слишком далекой от Европы.

Во время Великого посольства царь Петр посетил Лондон. Английский король Вильгельм III предложил русскому собрату стать кавалером британского ордена Чертополоха. Но царственный путешественник дипломатично уклонился от почести, в которой увидел унижение своего монаршего достоинства. Петр считал, что, получив иностранную награду, он в некоторой степени стал бы подданным английского короля.

Фото: wikipedia.org Петр I со знаком ордена Св. Андрея Первозванного на голубой андреевской ленте и звездой на груди

К тому времени российский самодержец уже думал о собственном ордене. И посвятить его он решил святому апостолу Андрею Первозванного — легендарному первому проповеднику Евангелия среди славян. Высокая регалия, связанная с христианской традицией, по замыслу царя, должна была повысить уважение к государственной службе среди «боярских детей» и престиж России в мире. Недаром датский посланник в России Юст Юль писал, что царь учредил орден, «чтоб сравняться в этом отношении с другими европейскими государями».

Первым кавалером ордена стал, по давнему замыслу самодержца, глава Посольского приказа, ближний боярин и единомышленник царя Федор Головин. Петр учел не только неоспоримые дипломатические заслуги Головина, но и отвагу, которую он проявил во время Азовского похода, командуя авангардом галер, и роль боярина в создании русского флота. Головин возглавлял судостроительные работы и стал организатором Навигацкой школы — первого в России училища, которое выпускало морских и артиллерийских офицеров.

Орден, по задумке царя, состоял из трех знаков: Андреевский крест на драгоценной цепи, сложенной из царских вензелей и двуглавых орлов, голубая шелковая лента и восьмиконечная звезда, украшенная алмазами, которую первоначально вышивали на мундирах, епанчах и камзолах. Награждения происходили в торжественной обстановке, с фейерверками и пушечной пальбой. Кавалеры одевались в специальное облачение — бархатные плащи, парчовые воротники с кистями.

Суть ордена Петр Великий видел в «воздаянии и награждении одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные услуги, а другим — для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям». Наш первый император подчеркивал, что награждать Андреевским крестом следует не за знатное происхождение, а за достойную службу государю и государству.

Сам Петр стал всего лишь седьмым андреевским кавалером. Он получил его в мае 1703 года, за командование абордажным захватом двух шведских боевых судов в устье Невы. Это победа предопределила строительство новой российской столицы на невских берегах. Вместе с Петром высшей награды удостоился еще один герой того сражения, любимец монарха — Александр Меншиков.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Петровский орден просуществовал до 1917 года — 220 лет. За это время его кавалерами стали более 1 тыс. человек, включая Наполеона Бонапарта, кайзера Германии Вильгельма II, австрийского императора Франца-Иосифа и таких гигантов российской политики, как Алексей Бестужев, Александр Горчаков, Сергей Витте. Петру удалось главное: орден стал настоящим символом мощи и славы Российского государства.

Продолжение традиции

Есть у современного ордена и такая особенность. До 1917 года после смерти кавалера наследники были обязаны вернуть его драгоценные регалии в казну. То же самое предписывалось кавалерам высших наград в Советском Союзе. А в наше время орден Андрея Первозванного навсегда остается в семье награжденного, если они того желают. Некоторые награжденные по собственной инициативе передали свои орденские знаки в музеи. Например, в Эрмитаже можно увидеть ордена, принадлежавшие знаменитым петербуржцам Дмитрию Лихачеву и писателю Даниилу Гранину.

Высшим орденом России награждают нечасто. За 25 лет этой почести удостоено 25 человек. Среди них десять писателей и ученых, пять политиков, четыре артиста, четыре лидера иностранных государств и два патриарха всея Руси. Некоторые из них снискали мировую славу более полувека назад — как великий балетмейстер, живой классик Юрий Григорович, удостоенный Ленинской премии в 1970 году, потом ставший Героем Социалистического труда, а орден Святого Андрея Первозванного получивший в 2017 году.

Фото: ТАСС/Метелица Сергей 1998 год. Ювелир ярославского предприятия «Русские ремесла» Игорь Клемин изготавливает элементы орденской цепи ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Из многочисленных начинаний первого президента России далеко не все утвердились в общественном сознании. Но это решение оказалось своевременным. В соответствии со статутом 2010 года высшей наградой России удостаивают «за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, обеспечению ее национальной безопасности и суверенитета». Это правило выполняется неукоснительно. Каждый из современных андреевских кавалеров всей своей жизнью доказал соответствие этим высоким требованиям. Время доказало, что традиция, восходящая ко временам Петра Великого, достойна продолжения. И первые 25 лет после возрождения — это только начало.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»