Путин присвоил почетные наименования нескольким бригадам ВС РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 16-й отдельной Хинганской, 35-й Таллинской ордена Красной Звезды и 297-й зенитно-ракетной бригадам. Соответствующие указы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 8 ноября.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов» — такие формулировки содержатся в документах.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в этот день Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Также три офицера получили звания генерал-лейтенанта и еще 11 — генерал-майора.

До этого, 2 ноября, в госпитале Вишневского в Москве прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Отличившимся военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», четыре медали «За храбрость», медаль Суворова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Спецоперация по защите Донбасса , о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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