В Москве вручили награды получившим ранения в ходе спецоперации бойцам

В госпитале Вишневского в Москве прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. Кадрами 2 ноября поделилось Минобороны РФ.

Отличившимся военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», четыре медали «За храбрость», медаль Суворова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Представитель Минобороны РФ Юрий Кузнецов поздравил военных и передал слова благодарности от главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», — сказал Кузнецов.

Кроме того, солдатам вручили документы о прохождении дополнительного профессионального образования и жилищные сертификаты, а также присвоили воинские звания.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», — отметил врио руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Артем Святненко.

Также для солдат изготовлены и настроены современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими и разработана индивидуальная программа реабилитации.

Ранее, 25 октября, Шойгу вручил медали Героев России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов. Военнослужащие в разговоре с министром обороны РФ отметили, что практически каждый из них получал награды за уничтоженную технику противника.

Спецоперация по защите Донбасса , о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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