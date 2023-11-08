Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко. Соответствующий указ опубликован 8 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Кузьменко Андрею Владимировичу», — указано в документе.

Также три офицера получили звания генерал-лейтенанта и еще 11 — генерал-майора.

Ранее, 2 ноября, в госпитале Вишневского в Москве прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса. Отличившимся военнослужащим вручено 25 государственных наград, в числе которых 14 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», четыре медали «За храбрость», медаль Суворова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

До этого, 25 октября, министр обороны Сергей Шойгу вручил медали Героев России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов. Военнослужащие в разговоре с министром обороны РФ отметили, что практически каждый из них получал награды за уничтоженную технику противника.

Спецоперация по защите Донбасса , о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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