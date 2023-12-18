Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд
Россия и Китай планируют к 2030 году увеличить объем товарооборота до $300 млрд. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
«За 11 месяцев текущего года торговый оборот России и Китая превысил $201 млрд. Тем самым мы на год раньше и с солидным запасом выполнили поставленную нашими лидерами задачу по доведению товарооборота до $200 млрд к 2024 году. К 2030 году рассчитываем нарастить объем до $300 млрд», — приводит его слова ТАСС.
Ранее, 15 декабря, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что за 10 лет товарооборот между дальневосточными регионами России и северо-восточными провинциями Китая увеличился вдвое. По его данным, в 2022 году данный показатель составил $22 млрд. Ожидается, что в 2023-м он достигнет $27 млрд.
В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области технологий по производству водорода. В свою очередь, премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян после встречи с Новаком также отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран в текущем году активно развивалось и достигло новых результатов даже в условиях сложной и напряженной международной обстановки.
7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова ко всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.