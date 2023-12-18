Экономист назвал последствия ввода ограничений на перевод денег без открытия счета

Законопроект, по которому перевод без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен 100 тыс. рублей, — логичный и россиянам не навредит. Об этом рассказал «Известиям» 18 декабря доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. По его словам, такая мера повысит прозрачность операций.

«Инициатива логичная. С моей точки зрения, прозрачность банковских переводов нужно повышать. Опять же абсолютному большинству людей эти меры никак не навредят», — сказал эксперт.

По его мнению, мера поможет снизить отток капитала из страны, но это не единственная причина, которая служит мотивацией для подобных инициатив. С введением изменений повысится прозрачность банковских операций, в том числе и для налоговых, правоохранительных органов.

«Человеку, который не нарушает закон, будет всё равно — подтверждена личность, не подтверждена личность, с открытием счета, без открытия счета», — отметил эксперт, уточнив, что большинство людей переводят средства с карты на карту, с приложения на приложение, что является переводами с использованием открытого банковского счета.

По его словам, эти инициативы помогают вещам, которые важны в рамках меры противодействия отмыванию денежных средств, финансированию незаконных организаций. Экономист напомнил, что существуют международные организации, которые пытаются сделать так, чтобы незаконные операции занимали меньше места в мире, экономике.

«Подобный законопроект поможет сделать так, чтобы Россия шла в ногу с лидерами, даже обгоняя лидеров, повышая прозрачность, повышая предсказуемость и уменьшая возможности злоумышленников по всем этим мошенническим схемам», — заключил Чирков.

Ранее в этот день РБК написало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. рублей. Отмечается, что это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности.