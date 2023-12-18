В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Власти одобрили законопроект, по которому перевод без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен 100 тыс. рублей. Об этом рассказал представитель Минфина в разговоре с РБК в понедельник, 18 декабря.
«Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — объяснил специалист.
Издание отметило, что такая мера будет распространятся на физических лиц, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В случае, если гражданину необходимо будет сделать разовый платеж на сумму, больше чем 100 тыс. рублей, потребуется пройти полную идентификацию. После этого ЭСП (электронное средство платежа. — РБК) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей.
Сообщается также, что законопроект уже согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.
Впрочем, как объяснила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова, этот законопроект не принесет серьезных неудобств.
«Ограничения могут затронуть ту категорию клиентов, которые в настоящее время постоянно проживают за границей, однако имеют доходы или обязательства в России, поэтому пользуются в том числе переводами. С другой стороны, это не мешает им раздробить операции и переводить по 100 тыс. руб. несколько раз или с временными периодами. Полагаю, что глобально эти ограничения не возымеют негативного характера», — высказала она свое мнение.
Между тем, представитель Росмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, а также с финансированием терроризма и экстремизма. Такие операции после принятия законопроекта станут гораздо прозрачнее.
Ранее, 14 декабря, сообщалось, что крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас действует правило: россияне могут бесплатно отправить по СБП до 100 тыс. рублей в месяц в любую финорганизацию. При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от транзакции (максимум 1,5 тыс. рублей).
Перед этим, 8 ноября, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский предположил, что пик сложностей, с которыми столкнулись российские предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) при проведении трансграничных платежей, пройден.