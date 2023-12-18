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В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Власти одобрили законопроект, по которому перевод без открытия банковского счета при помощи специальных сервисов может быть ограничен 100 тыс. рублей. Об этом рассказал представитель Минфина в разговоре с РБК в понедельник, 18 декабря.

«Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — объяснил специалист.

Издание отметило, что такая мера будет распространятся на физических лиц, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В случае, если гражданину необходимо будет сделать разовый платеж на сумму, больше чем 100 тыс. рублей, потребуется пройти полную идентификацию. После этого ЭСП (электронное средство платежа. — РБК) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тыс. рублей.

Сообщается также, что законопроект уже согласован с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.

Впрочем, как объяснила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова, этот законопроект не принесет серьезных неудобств.

«Ограничения могут затронуть ту категорию клиентов, которые в настоящее время постоянно проживают за границей, однако имеют доходы или обязательства в России, поэтому пользуются в том числе переводами. С другой стороны, это не мешает им раздробить операции и переводить по 100 тыс. руб. несколько раз или с временными периодами. Полагаю, что глобально эти ограничения не возымеют негативного характера», — высказала она свое мнение.

Между тем, представитель Росмониторинга объяснил, что в первую очередь этот законопроект необходим для борьбы с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, а также с финансированием терроризма и экстремизма. Такие операции после принятия законопроекта станут гораздо прозрачнее.

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Ранее, 14 декабря, сообщалось, что крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас действует правило: россияне могут бесплатно отправить по СБП до 100 тыс. рублей в месяц в любую финорганизацию. При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от транзакции (максимум 1,5 тыс. рублей).

Перед этим, 8 ноября, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский предположил, что пик сложностей, с которыми столкнулись российские предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) при проведении трансграничных платежей, пройден.

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