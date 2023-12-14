Банки стали отменять комиссии за переводы в другие финорганизации

Крупнейшие банки начали увеличивать лимиты переводов без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас действует правило: россияне могут бесплатно отправить по СБП до 100 тыс. рублей в месяц в любую финорганизацию. При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от транзакции (максимум 1,5 тыс. рублей). Точную комиссию устанавливает каждая кредитная организация самостоятельно.

Но ряд кредитных организаций улучшили условия. Например, в Альфа Банке разрешили бесплатно перечислять любую сумму в другой банк через СБП премиум-клиентам. В начале декабря уведомления об этом разослали клиентам. В службе поддержки финорганизации подтвердили, что за такие операции комиссии не будет. Ограничение ввели только на одну операцию — не более 1 млн рублей.



В ВТБ также установили повышенный среднемесячный лимит в 1 млн по перечислениям через СБП для некоторых зарплатных клиентов. А в банке «Дом.рф» разрешили в пределах этой же суммы бесплатно отправлять по СБП деньги в другие кредитные организации всем пользователям.



Отмена комиссий за переводы объясняется стремлением банков удержать клиентов на фоне существенно возросших ставок по депозитам и активного притока средств, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

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Сделай вывод: банки заранее убирают комиссии за переводы самому себе