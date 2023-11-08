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Эксперт оценил сложности с трансграничными платежами российских МСП

Тараповский: ухудшение ситуации с трансграничными платежами МСП не произойдет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пик сложностей, с которыми столкнулись российские предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) при проведении трансграничных платежей, пройден, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он рассказал «Известиям» 8 ноября, что ухудшение ситуации не ожидается.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно исследованию ПСБ и «Опоры России», за последние полгода половина российских МСП столкнулась с отказом иностранного банка в проведении платежа. Также компаниям задерживают операции, требуют дополнительные документы или ставят заградительные комиссии. Эксперты связали это с рисками вторичных санкций.

«Причина в задержке платежей одна — санкции. И это действительно существенная проблема для многих компаний. На протяжении долгих лет наша экономика завязана была на долларе, и все переводы в рамках контрактов были в долларах. Все считали это очень удобным и надежным. После вступления санкций компании столкнулись с ограничениями», — сказал Тараповский.

Как он уточнил, если раньше платежи доходили до контрагентов максимум за три-четыре дня, то после февраля прошлого года некоторые платежи блокируются либо отправляются назад или время перевода растягивается до четырех месяцев.

«Вариант выхода — это юань, однако для того, чтобы он полностью заместил доллар, должно пройти время. Скорее всего, пик ситуации пройден, поэтому ухудшения ситуации ждать не приходится. Тем более время играет в пользу российского бизнеса, так как процесс по замещению доллара уже начат», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в настоящее время 10–15% платежей осуществляется бизнесом в юанях. С каждым годом эта доля будет увеличиваться, предположил он.

«Влияние после ввода санкций стали оказывать дополнительные постановления и опасения «подрядчиков», что при сотрудничестве с российскими компаниями они начнут испытывать влияние со стороны вышестоящих органов. При этом постоянно идет поиск обхода данных ограничений, так как в сотрудничестве заинтересованы обе стороны, как со стороны России, так и недружественных ей стран», — заключил Тараповский.

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В середине октября в крупнейших банках сообщили «Известиям», что число трансграничных переводов в валютах дружественных государств выросло более чем в три раза в этом году. Рост показателя объясняется расширением географии трансакций, а также повышением качества и скорости их проведения, рассказали в ВТБ.

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