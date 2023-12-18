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В Нигере заявили о сохраняющейся угрозе военного вторжения в страну

Премьер-министр Зейн: если произойдет военное вторжение, мы будем защищаться
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Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou
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Власти Нигера всë еще не исключают, что в страну может произойти военное вторжение, однако готовы его отразить. Об этом 18 декабря заявил назначенный военными премьер-министр страны Али Махаман Ламин Зейн.

Он отметил, что если какое-либо государство решит атаковать Нигер, то армия будет защищать территорию.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. <...> Мы будем защищаться», — цитирует Зейна «РИА Новости».

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До этого, 4 декабря, агентство Reuters со ссылкой на МИД Нигера сообщило, что страна разорвала военное партнерство с Евросоюзом (ЕС), аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее. Агентство напомнило, что гражданская миссия EUCAP в Нигере была запущена в 2012 году с целью «оказания помощи силам безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами».

На следующий день программный координатор Российского совета по международным делам, эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин в беседе с «Известиями» объяснил, что Нигер разорвал военное партнерство с ЕС для формирования собственной архитектуры безопасности.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума. На следующий день они объявили, что президент смещен. Новым главой государства себя провозгласил генерал армии Абдурахман Чиани.

18 августа прошла встреча офицеров генеральных штабов Мали, Буркина-Фасо и Нигера, на которой обсуждался план по отражению агрессии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). После этого Буркина-Фасо и Мали разместили свои боевые самолеты на нигерской территории в знак солидарности.

Тогда же комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах сообщил об определении даты начала военного вторжения в Нигер, однако называть ее не стал. Он заверил, что вмешательство сил ЭКОВАС будет краткосрочным. По его словам, решение об операции не является приоритетным вариантом, однако неуступчивость мятежников не оставляет выбора.

Позднее, в начале сентября, власти Нигера заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.

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