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В новых регионах на выборах президента РФ хотят разрешить голосовать по украинским паспортам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Избиркомы в новых регионах России рассматривают возможность разрешить голосовать на выборах президента РФ в марте по украинским паспортам, как это было во время Единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года. Об этом «Известиям» рассказали в региональных избирательных комиссиях.

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«У нас пока еще такого постановления (об утверждении перечня документов. — Ред.) нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — заявила «Известиям» глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

На заседании ЦИК России она пояснила, что некоторые жители области не успели получить российский паспорт. Также документы могли быть утеряны или уничтожены «в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области».

«Пока это на стадии проекта. Да, планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023», — сказала зампред избиркома Луганской Народной Республики (ЛНР) Марианна Скорнякова, отвечая на вопрос, будет ли возможность у жителей республики проголосовать по паспорту ЛНР или украинскому паспорту на президентских выборах в 2024 году.

В избиркоме Запорожской области «Известиям» рассказали, что еще не определили окончательно список документов, которые можно будет использовать при голосовании в марте. При этом член ЦИК РФ Константин Мазуревский, который курировал проведение голосования в регионе во время ЕДГ, считает правильным разрешить голосовать тем, кто не успел поменять украинский паспорт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Документальная связь: новым регионам в марте разрешат голосовать по украинским паспортам

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