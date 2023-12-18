Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили совместный номер в воскресенье, 17 декабря, в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Серебряного призера Олимпиады 2002 года в танцах на льду Ильи Авербуха. Кадры их выступления появились в распоряжении «Известий».

Выступление Костомарова и Навки было поставлено под композицию оперы Жоржа Бизе «Кармен», с которым они одержали победу на Олимпиаде 2006 года в Турине, объявлял их номер сам Авербух.

«Мы придумываем много историй, а эта непридуманная. Эта настоящая. 20 лет назад мы с ребятами впервые поехали в Новосибирск на мое первое шоу. И я счастлив, что сейчас могу объявить именно их имена», — рассказал фигурист.

Авербух назвал «историческим событием» выступление Костомарова и Навки.

Ранее в этот день Илья Авербух рассказал журналистам о подготовке номера Романа Костомарова на его юбилейном шоу в Москве и ощущениях после выхода спортсмена на лед. По словам фигуриста, Костомаров проявил большую человеческую силу.

До этого, 11 декабря, Костомаров встал на коньки и вышел на лед впервые после проведенной ему ампутации. Он опубликовал короткое видео проезда по льду.

Первую тренировку Костомарова прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она рассказала, что гордится фигуристом.

24 ноября фигурист сообщил, что готовится к тому, чтобы вернуться на лед на коньках. Он рассказал, что в фигурном катании очень важен голеностоп и сейчас он работает над новой техникой, где баланс удерживается за счет наклона бедра.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля.