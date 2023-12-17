Авербух отметил большую человеческую силу Костомарова при выходе на лед на шоу

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух 17 декабря рассказал журналистам о подготовке номера Романа Костомарова на его юбилейном шоу в Москве и ощущениях после выхода спортсмена на лед.

Речь идет о шоу Авербуха «Вместе и навсегда», на котором Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутации. Зрители встретили спортсмена аплодисментами.

По словам фигуриста, Костомаров проявил большую человеческую силу.

«Для меня, конечно, то, что Рома сегодня вышел на лед, — это такое доверие в этом есть огромное нашей семье. Всё это для меня имеет огромное значение», — сказал Авербух.

Он уточнил, что задумка номера появилась еще летом во время гастролей в Сочи. Тогда Костомаров пожелал, чтобы его жена Оксана Домнина вернулась на лед.

«Рома сам инициировал: «Давай возвращать Оксану на лед». Оксане было очень важно услышать именно от Романа, что он желает ей вернуться на лед. Я приехал к ребятам, мы сели таким узким семейным кругом. Я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим будет таким ангелом, который приходит к ней», — рассказал Авербух.

Оксана не только положительно восприняла идею, но сама предложила музыку, заметил он. В свою очередь, Костомаров настоял, что также будет выступать. После этого выходил на лед каждое шоу во время сочинских гастролей, от чего зрители приходили в восторг, вспомнил Авербух.

«Как Рома обещал в Сочи, что мы пойдем дальше… и сегодня это продолжение. Рома впервые вышел к Оксане и именно эту партию доехал. Я думаю, что это большая человеческая сила. Я был на самой первой тренировке», — заключил он.

Ранее, 11 декабря, Костомаров встал на коньки и вышел на лед впервые после проведенной ему ампутации. Он опубликовал короткое видео проезда по льду.

Первую тренировку Костомарова прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она рассказала, что гордится фигуристом.

Ранее, 24 ноября, фигурист сообщил, что готовится к тому, чтобы вернуться на лед на коньках. Он рассказал, что в фигурном катании очень важен голеностоп и сейчас он работает над новой техникой, где баланс удерживается за счет наклона бедра.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля.