ЦАХАЛ обнаружила оружие в инкубаторе в медцентре сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в медицинском центре в секторе Газа в инкубаторах оружие. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

ЦАХАЛ совместно с силами Службы общей безопасности (ШАБАК) проводили операцию на объекте, который использовался ХАМАС как командный центр, — в больнице Камаль Авдан в Джебалии на севере анклава. По подозрению в терроризме израильтяне задержали около 90 человек, среди них были причастные к нападению на Израиль 7 октября.

В ходе дознания военные выяснили, что в инкубаторах в отделении интенсивной терапии, которые предназначены для выхаживания недоношенных детей, спрятано оружие.

«Это привело к последующему обнаружению спрятанного в больнице дополнительного оружия, секретных документов и устройств тактической связи», — сказано в публикации.

13 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. По данным министерства, которые приводит издание, за 25 часов в больницы поступили 196 убитых и 499 раненых.

За день до того Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.