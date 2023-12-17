Синоптики спрогнозировали плюсовую температуру и мокрый снег в Москве 17 декабря

Облачность, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипания, гололед, гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 17 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться в диапазоне –1…+1, ночью показания термометра не изменятся.

В Московской области прогнозируют днем –3…+2 градуса, ночью столбики термометров сохранят дневные значения.

Ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью 7–12 м/c с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

16 декабря синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что циклон «Ваня» утихнет к воскресенью. Далее он уйдет на север и северо-восток и начнет постепенно затухать.

13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воскресенье принесет в столицу плюсовую температуру. При этом рекордные по высоте сугробы не растают, отметил он.