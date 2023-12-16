Синоптик рассказал, когда циклон «Ваня» покинет столицу
Циклон «Ваня» стихнет уже в субботу, 16 декабря. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
По словам эксперта, далее циклон уйдет на север и северо-восток и начнет постепенно затухать. В субботу от него пройдут лишь небольшие осадки в Москве и области.
«На смену ему придет небольшой промежуточный гребень, а уже в воскресенье — северо-атлантический циклон, имя которому не присваивали», — рассказал Ильин.
Он объяснил, что «Ваня» пришел в столицу из Европы. Циклон зародился на севере Европы, далее он опустился на Балканы и запасся там теплом и влажностью Средиземноморья. После этого он направился на Новороссию, поднялся в Черноземье, а потом проявил себя в Москве и Подмосковье.
Об обрушения циклона «Ваня» на Москву сообщалось ранее 15 декабря. Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала, что снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах.
Накануне пресс-служба «Яндекс Погоды» сообщила, что в выходные, 16 и 17 декабря, в Москве ожидается снегопад, а в воскресенье температура воздуха поднимется выше нуля. Среди крупных российских городов самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь воздух прогреется до +6…+12 градусов.