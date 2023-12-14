Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
В выходные, 16 и 17 декабря, в Москве ожидается снегопад, а воскресенье температура воздуха поднимется выше нуля. Об этом «Известиям» 14 декабря рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
«В субботу, 16 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет -5 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 2 м/с. В воскресенье, 17 декабря, также ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет -4. Днем она поднимется до -3, а вечером — до +1», — сообщили в «Яндекс Погоде».
Отмечается, что среди крупных российских городов самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +6…+12 градусов.
Сильнее всего холод, согласно прогнозу, ощутят жители Иркутска, Красноярска и Новосибирска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -19 до -24 градусов.
10 декабря специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице на неделе с 11 декабря выпадет почти месячная норма осадков, а к пятнице, 15 декабря, в Москве установится снежная погода.