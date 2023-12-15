«Известия» показали последствия циклона «Ваня» на дорогах в Москве

Циклон «Ваня» обрушился на Москву, снежные заносы и сугробы стали причиной аварий на дорогах. О последствиях погодного явления в пятницу, 15 декабря, рассказала корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

«Видимость на дороге почти нулевая <…> Коммунальщики работают в авральном режиме, однако это не спасает. Машины заносит на тротуары, обочины и другие машины», — поделилась она.

Один из участников дорожного движения в беседе с изданием поделился, что из-за пробок на МКАД решил изменить маршрут и попал в аварию.

Гидрометцентр опубликовал прогноз, согласно которому жителей столичного регион 15 декабря ожидают снежные заносы, сильный снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса, ночью похолодает до –11.

14 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с вечера 14 декабря до утра 15-го в столице пройдет наиболее интенсивный снегопад. Выпадет до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячного объема.