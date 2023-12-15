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Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачность, сильный снег, местами метель и снежные заносы, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 15 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем в Москве будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса, ночью похолодает до –11.

В Московской области прогнозируют днем –8…–3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –13.

Ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6–11 м/c, местами — порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

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14 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил: с вечера 14 декабря до утра 15-го в столице пройдет наиболее интенсивный снегопад. Выпадет до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячного объема.

13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воскресенье принесет в столицу плюсовую погоду. При этом рекордные по высоте сугробы не растают, отметил он.

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