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Синоптик предупредил об интенсивном снегопаде в Москве в ночь на 15 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве с вечера 14 декабря до утра 15-го пройдет наиболее интенсивный снегопад. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наиболее интенсивный снег ожидается в период примерно с 21 часа 14 декабря до 9 часов утра 15 декабря. Выпадет до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячного объема небесной влаги. Вероятен повтор суточного рекорда осадков 57-летней давности, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 мм», — написал он в Telegram.

Тишковец отметил, что в Москве уже побит рекорд по величине сугробов. В 1919 году они достигали в высоту в 32 см, а сейчас на метеостанции в ВДНХ сугробы выросли до 40–45 см, в МГУ — до 50–55 см.

«На дорогах снежные заносы и переметы. В пятницу в утренний час-пик целесообразнее отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться метро», — добавил синоптик.

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Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что 14 декабря ожидаются облачность, снег с метелью, снежные заносы и гололедица. Температура будет держаться до –8 градусов. В Московской области прогнозируют –10…–5 градусов, ночью столбики термометров также сохранят дневные показатели.

При этом накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воскресенье принесет в столицу плюсовую погоду. При этом рекордные по высоте сугробы не растают, отметил он.

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