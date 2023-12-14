Синоптики пообещали в столичном регионе метель и снежные заносы 14 декабря

Облачность, снег с метелью, снежные заносы, гололедица и до –8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 14 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –8…–6 градусов, ночью температура сохранит дневные значения.

В Московской области прогнозируют –10…–5 градусов, ночью столбики термометров также сохранят дневные показатели.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воскресенье принесет в столицу плюсовую погоду. При этом рекордные по высоте сугробы не растают, отметил он.

12 декабря Вильфанд предупредил, что снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня. К выходным высота сугробов в столице достигнет 40–50 см.