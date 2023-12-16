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WAFA сообщило об атаке ЦАХАЛ по центральной части сектора Газа

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильская военная авиация нанесла удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Издание утверждает, что есть погибшие среди женщин и детей, при этом их количество не уточняется.

Также отмечается, что ВВС Израиля совершили налеты на районы Хан-Юниса на юге Газы.

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13 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. По данным министерства, которые приводит издание, за 25 часов в больницы поступили 196 убитых и 499 раненых. Отмечается, что большое количество пострадавших всё еще находится под завалами разрушенных зданий.

За день до того Генассамблея Организации Объединенных Наций ( ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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