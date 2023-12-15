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Украинские войска обстреляли Буденовский район Донецка

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Volodymyr Strumkovskiy
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 15 декабря обстреляли Буденовский район Донецка. Об этом сообщается в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что украинские боевики выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«22:40 — г. Донецк (Буденовский район): выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Новость дополняется.

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