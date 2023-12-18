Реклама
Прямой эфир
Спорт
Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха
Мир
В минздраве Газы рассказали о 90 погибших при обстреле лагеря Джабалия
Мир
В сенате США намерены ограничить число беженцев с Украины в обмен на финпомощь
Наука и техника
NASA в пятый раз перенесло отстыковку от МКС корабля Cargo Dragon
Общество
РЖД возобновит регулярное ж/д сообщение новых регионов после СВО
Туризм
Посол Турции в РФ заверил в сохранении формата «всё включено» в отелях
Мир
Reuters отметило готовность Израиля и ХАМАС обсуждать остановку огня
Политика
Пушилин указал на обозначенные Путиным на съезде ЕР важные посылы
Мир
NYT узнала об убытках компаний Запада от ухода из РФ в $103 млрд
Спорт
Лала Крамаренко в третий раз победила на турнире «Небесная грация»
Армия
Командир «Ахмата» отметил осведомленность Путина о ситуации на фронте
Общество
Замглавы минтранса Подмосковья госпитализирован с сотрясением мозга после концерта
Экономика
Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года
Мир
Маск отреагировал на жесткую мобилизацию на Украине
Мир
Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операцию против хуситов

В России предложили сократить рабочие дни накануне Нового года

Депутаты предложили сократить рабочие дни накануне Нового года в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предлагают на час сократить рабочие дни накануне Нового года: 29 и 30 декабря. Как выяснили «Известия», такое письмо в адрес главы Минтруда направили депутаты Госдумы.

«Просим вас рассмотреть возможность рекомендовать предприятиям и организациями установить 29.12.2023 и 30.12.203 продолжительность рабочего дня или смены меньше на один час для сотрудников при пятидневной рабочей неделе и шестидневной соответственно. Данная мера обеспечит равные права на сокращенный рабочий день для всех работников и позволит российским семьям полноценно провести новогодние каникулы», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем парламентарии сообщают, что причиной данного обращения в Минтруд стали просьбы трудящихся граждан к депутатам.

«В преддверии новогодних праздников поступают многочисленные обращения граждан, работающих в организациях, в которых коллективным договором не предусмотрен сокращенный рабочий день в пятницу. 29 декабря является и последним днем учебы школьников перед каникулами, и многие семьи планируют уже 29 и 30 декабря отправиться в новогодние поездки, путешествия», — пояснил «Известиям» автор обращения в Минтруд, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его мнению, поэтому будет правильно пойти россиянам навстречу и в этом году сократить продолжительность рабочих дней.

Как оплачивается работа в новогодние праздники в 2024 году

Ранее, 14 ноября, сервис SuperJob привел результаты опроса, согласно которым, инициативу сокращения рабочего времени по пятницам на один час поддержало большинство россиян (61%). Против данного решения высказались 16% респондентов. Они опасаются, что из-за этой меры сократится их заработная плата. Почти четверть опрошенных (23%) затруднились оценить такое предложение.

В начале ноября в Государственную думу сенатором Айратом Гибатдиновым был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023