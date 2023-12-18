В России предложили сократить рабочие дни накануне Нового года

В России предлагают на час сократить рабочие дни накануне Нового года: 29 и 30 декабря. Как выяснили «Известия», такое письмо в адрес главы Минтруда направили депутаты Госдумы.

«Просим вас рассмотреть возможность рекомендовать предприятиям и организациями установить 29.12.2023 и 30.12.203 продолжительность рабочего дня или смены меньше на один час для сотрудников при пятидневной рабочей неделе и шестидневной соответственно. Данная мера обеспечит равные права на сокращенный рабочий день для всех работников и позволит российским семьям полноценно провести новогодние каникулы», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем парламентарии сообщают, что причиной данного обращения в Минтруд стали просьбы трудящихся граждан к депутатам.

«В преддверии новогодних праздников поступают многочисленные обращения граждан, работающих в организациях, в которых коллективным договором не предусмотрен сокращенный рабочий день в пятницу. 29 декабря является и последним днем учебы школьников перед каникулами, и многие семьи планируют уже 29 и 30 декабря отправиться в новогодние поездки, путешествия», — пояснил «Известиям» автор обращения в Минтруд, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его мнению, поэтому будет правильно пойти россиянам навстречу и в этом году сократить продолжительность рабочих дней.

Ранее, 14 ноября, сервис SuperJob привел результаты опроса, согласно которым, инициативу сокращения рабочего времени по пятницам на один час поддержало большинство россиян (61%). Против данного решения высказались 16% респондентов. Они опасаются, что из-за этой меры сократится их заработная плата. Почти четверть опрошенных (23%) затруднились оценить такое предложение.

В начале ноября в Государственную думу сенатором Айратом Гибатдиновым был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями.