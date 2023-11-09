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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Государственную думу сенатором Айратом Гибатдиновым был внесен законопроект о сокращении продолжительности рабочего времени в неделю на один час перед нерабочими днями. Соответствующий документ размещен в электронной базе Думы.

Согласно ему, поправки должны быть прописаны в Трудовом кодексе РФ. Сенатор предлагает сократить продолжительность рабочего дня перед выходными на один час, за счет чего снизится и общее количество часов рабочего времени в неделю с 40 до 39. По действующему законодательству это время сокращается только перед праздничными днями.

В пояснительной записке к тексту законопроекта говорится, что «условия труда современного наемного рабочего чрезвычайно усилили давление на его психическое и моральное состояние», а это напрямую сказывается на его работоспособности. Следовательно, необходимо рассмотреть возможность внедрения инициативы, которая поспособствует созданию комфортных условий и предоставит людям больше времени для отдыха.

При этом сенатор отметил, что в реальности работник находится на рабочем месте больше восьми часов в день, поскольку он тратит время на дорогу до места работы и обратно, а также выполняет сопутствующие обязанностям поручения.

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В августе член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов. По ее словам, в Европе есть много стран, где работают по 36, 35 и 32 часа в неделю. Она привела в пример Нидерланды, где при одном из самых высоких уровней жизни работают по 33 часа в неделю.

Тогда же в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, направят на заключение в правительство.

Также в августе Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.

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