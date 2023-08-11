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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Депутат Госдумы Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов. Об этом она заявила 11 августа в беседе с lenta.ru.

«Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — сказала она.

По ее словам, в Европе есть много стран, где работают по 36, 35 и 32 часа в неделю.

«Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю. Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих», — отметила депутат.

Бессараб объяснила, что благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения эффективность труда выросла во много раз, поэтому нормативы 50-летней давности уже неактуальны.

Она указала, что форму реализации сокращения рабочих часов работодатели смогут определить совместно с профсоюзными организациями. Это может быть сокращение пятницы или ежедневное сокращение рабочих часов.

«Я бы говорила об эксперименте, который можно в России объявить в течение двух лет. К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов, участие в программах по субсидированию», — заключила Бессараб.

Три за трёх: для многодетных могут ввести рабочую четырехдневку
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Накануне в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, направят на заключение в правительство.

До этого, 9 августа, Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.

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